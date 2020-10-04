توزيع حقائب مدرسية لطلاب التربية الخاصة بالوادي الجديد

شارك الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة كلنا واحد وتوزيع حقائب مدرسية لطلبة مدارس التربية الخاصة وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد.جاء ذلك ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "كلنا واحد "وتحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والسيد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.يأتي ذلك تماشيا مع الدور المجتمعي المهم لوزارة الداخلية وقطاع الأمن بتلك المبادرة والذى يهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والطلاب وخاصة مدارس التربية الخاصة والتى يوليها الجميع اهتماما خاصا.ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير للواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، ووفد قطاع الأمن المشارك بالمبادرة لتلك المجهودات المبذولة والاهتمام والتعاون الجاد والمثمر دائمًا مع قطاع التعليم بالمحافظة متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.