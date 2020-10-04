رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شارك الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوزيع حقائب مدرسية لطلاب مدارس التربية الخاصة ياتى ذلك تماشيا مع الدور المجتمعى الهام لوزارة الداخلية وقطاع الأمن بتلك المبادرة والذى يهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والطلاب

توزيع حقائب مدرسية لطلاب التربية الخاصة بالوادي الجديد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:20 م
توزيع حقائب مدرسية
توزيع حقائب مدرسية لطلاب التربية
محمد مهدي
طباعة
شارك الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة كلنا واحد وتوزيع حقائب مدرسية لطلبة مدارس التربية الخاصة وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "كلنا واحد "وتحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والسيد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.

يأتي ذلك تماشيا مع الدور المجتمعي المهم لوزارة الداخلية وقطاع الأمن بتلك المبادرة والذى يهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والطلاب وخاصة مدارس التربية الخاصة والتى يوليها الجميع اهتماما خاصا.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير للواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، ووفد قطاع الأمن المشارك بالمبادرة لتلك المجهودات المبذولة والاهتمام والتعاون الجاد والمثمر دائمًا مع قطاع التعليم بالمحافظة متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

موضوعات متعلقة

«جرائم جنسية».. «مؤسسة موزة» تستغل السوريات مقابل المساعدات

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. انخفاض الدين الخارجى لمصر فى 2020 (إنفوجراف)

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

سقوط «ذئب حلوان العجوز».. جريمة عمرها 9 سنوات لم ينساها الضحية

الصور

image description

«دمياط» تقيم مسابقة أفضل جدارية احتفالًا بنصر أكتوبر

image description

ميناء دمياط يستأنف استقبال السفن العملاقة

image description

تخفيض درجات القبول بالثانوي الفنى بدمياط

image description

الثلاثاء القادم بدء الاحتفال بذكرى نصر 1973 في أسيوط

image description

جامعة أسيوط تفوز بمشروعين من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بالإسراع في تعميم التأمين الصحي الشامل على محافظات المرحلة الأولى

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

حكم نهائى.. «الإدارية العليا» ترفض دعوى وقف انتخابات «النواب»

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. انخفاض الدين الخارجى لمصر فى 2020 (إنفوجراف)

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

موعد اجازة 6 أكتوبر 2020

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020

بعد توقف 24 عاما.. «سبيتينج إيمج» الساخر يعود لشاشات بريطانيا

بكين تدشن متحفًا على الإنترنت لدعم مطالبها بالسيادة على جزر «دياويو»

أيام زمان

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

غدًا.. «نحو مستقبل أفضل للعمران» ببيت المعمار المصري

«ثقافة أسيوط» تشارك أهالي المحافظة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد

رواية «سبيل الغارق» لريم بسيوني.. سردية ملحمية وشخصيات أسطورية

رئيس الأوبرا وسفير اليابان يفتتحان معرض الفنانة وفاء ياديس