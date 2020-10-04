محافظ أسوان يلتقى بمتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "EPLP"، وذلك تنفيذًا للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفعالية في وضع وإدارة السياسات وصنع واتخاذ القرار.وأكد اللواء أشرف عطية أن محافظة أسوان تشهد حاليًا اهتماما بالغا من القيادة السياسية ومجلس الوزراء من أجل إحداث طفرة غير مسبوقة في عمليات التنمية بقطاعات البنية الأساسية والخدمية والتطوير والتجميل والاستثمار والسياحة وغيرها من مشروعات التأمين الصحي الشامل وتحيا مصر وحياة كريمة والتحول الرقمي مما سيسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني، بالإضافة إلى إبراز الوجه الحضاري واستعادة الهوية البصرية لعاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الإفريقي باعتبارها من أهم المقاصد السياحية الدولية.وخلال اللقاء أوضح أشرف عطية، بأننا نسعى لاقتحام المشاكل المتراكمة وإنهاء المشروعات المتعثرة مع تطوير الخدمات السياحية من خلال الارتقاء بالمظهر العام والسلوك الحضاري للحنطور والمراكب الشراعية والعاملين عليها.ورحب المحافظ بأعضاء البرنامج الرئاسي وقضائهم مدة شهر للوقوف عمليًا على حجم الإنجازات الجارية على أرض محافظة أسوان وذلك ضمن خطة الدولة لبناء صف ثانٍ من القيادات وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم كل سبل الدعم للمتدربين خلال فترة التدريب من أجل تحقيق المعايشة والتطبيق العملي لما تمت دراسته نظريًا بالأكاديمية الوطنية وذلك من خلال إعداد برنامج متخصص ومكثف يشمل الجولات الميدانية بهدف التعرف عن قرب على طريقة وآليات عمل الجهاز الإداري التي تتم داخل المحافظة سواء داخل المراكز التكنولوجية أو الديوان العام أو مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.