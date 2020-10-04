«الزراعة»: جمع وتدوير أكثر من 1.1 مليون طن قش أرز

تفقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الزراعة والبيئة، 23 موقعا للجمع والكبس والفرم لقش الأرز بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتور عصام عامر، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، والدكتور حمدي جامع، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والدكتورة أميمة صوان، مستشار وزيرة البيئة، يرافقهم المهندس محمد الزواوي، مدير مديرية الزراعة بالبحيرة.وفي سياق متصل، قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنه تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة 616 ألفا و638 فدانا على مستوى الجمهورية، وبلغت كمية القش مليونا و119 ألفا و330 طنا، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية، القليوبية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة)، والذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.وأضاف عزوز، أن عدد مواقع تجميع قش الأرز 526 موقعا في 6 محافظات، حيث تم كبس 438 ألفا و809 أطنان وتم فرم 211 ألفا و170 طنا وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 383 ألفا و186 فدانا، مضيفًا أنه تم عمل 339 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوي وكذلك تم إنتاج 330 طن أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدا أنه تم تنفيذ 844 ندوة إرشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية، كذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة، وكذلك مخاطر حرق المتبقيات الزراعية للمحاصيل الصيفية (الذرة – القطن).