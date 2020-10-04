رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: جمع وتدوير أكثر من 1.1 مليون طن قش أرز

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:24 م
قش أرز
قش أرز
عبدالناصرمحمد
طباعة
تفقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الزراعة والبيئة، 23 موقعا للجمع والكبس والفرم لقش الأرز بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتور عصام عامر، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، والدكتور حمدي جامع، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والدكتورة أميمة صوان، مستشار وزيرة البيئة، يرافقهم المهندس محمد الزواوي، مدير مديرية الزراعة بالبحيرة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنه تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة 616 ألفا و638 فدانا على مستوى الجمهورية، وبلغت كمية القش مليونا و119 ألفا و330 طنا، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية، القليوبية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة)، والذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف عزوز، أن عدد مواقع تجميع قش الأرز 526 موقعا في 6 محافظات، حيث تم كبس 438 ألفا و809 أطنان وتم فرم 211 ألفا و170 طنا وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 383 ألفا و186 فدانا، مضيفًا أنه تم عمل 339 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوي وكذلك تم إنتاج 330 طن أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدا أنه تم تنفيذ 844 ندوة إرشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية، كذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة، وكذلك مخاطر حرق المتبقيات الزراعية للمحاصيل الصيفية (الذرة – القطن).

موضوعات متعلقة

تسريب صوتي لابنة المقاول محمد علي تسب جدها وجدتها: «مهزأين»

السودان يعلن حالة الطوارئ بسبب فيضانات مميتة

موعد اجازة 6 أكتوبر 2020

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

الصور

image description

«دمياط» تقيم مسابقة أفضل جدارية احتفالًا بنصر أكتوبر

image description

ميناء دمياط يستأنف استقبال السفن العملاقة

image description

تخفيض درجات القبول بالثانوي الفنى بدمياط

image description

الثلاثاء القادم بدء الاحتفال بذكرى نصر 1973 في أسيوط

image description

جامعة أسيوط تفوز بمشروعين من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بالإسراع في تعميم التأمين الصحي الشامل على محافظات المرحلة الأولى

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

حكم نهائى.. «الإدارية العليا» ترفض دعوى وقف انتخابات «النواب»

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. انخفاض الدين الخارجى لمصر فى 2020 (إنفوجراف)

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

موعد اجازة 6 أكتوبر 2020

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020

بعد توقف 24 عاما.. «سبيتينج إيمج» الساخر يعود لشاشات بريطانيا

بكين تدشن متحفًا على الإنترنت لدعم مطالبها بالسيادة على جزر «دياويو»

أيام زمان

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

غدًا.. «نحو مستقبل أفضل للعمران» ببيت المعمار المصري

«ثقافة أسيوط» تشارك أهالي المحافظة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد

رواية «سبيل الغارق» لريم بسيوني.. سردية ملحمية وشخصيات أسطورية

رئيس الأوبرا وسفير اليابان يفتتحان معرض الفنانة وفاء ياديس