الانتهاء من كتابة 10 حلقات في مسلسل أحمد حلمي الجديد

انتهي كل من المؤلفين محمد وخالد وشيرين دياب من كتابة أول عشر حلقات من مسلسل الفنان أحمد حلمي الجديد والذى يسعى حلمى للمنافسة به فى موسم رمضان المقبل.والمسلسل اجتماعي ينتمي لأعمال الكوميديا السوداء وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.ويجرى المخرج محمد شاكر خضير اجتماعات مكثفة مع الفنان أحمد حلمى للوقوف على التفاصيل الخاصة بالمسلسل وتحديد الشخصيات، خاصة أن حلمى يرغب في أن يقدم أول عمل من بطولته بشكل قوى على الشاشة ويعكف حلمى على قراءة الحلقات التى تم الانتهاء من كتابتها حاليا، حيث يرغب فى تسلم السيناريو بشكل كامل قبل بدء تصويره.على جانب آخر، يتابع حلمى بنفسه الإشراف على كتابة سيناريو فيلمه السينمائى الجديد الذى مازال فى مرحلة التحضير ويتكتم حلمي تفاصيل العمل لضمان عنصر المفاجأة للجمهور.كان آخر أعمال أحمد حلمى هو فيلم "خيال مآتة"، والذى حقق نجاحًا ملحوظًا فى السينما، وشارك في بطولته كل من منة شلبى، حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.