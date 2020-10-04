محافظ مطروح يعتمد قبول 289 طالبًا بمدارس التمريض

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، نتيجة اختبارات القبول بمدارس التمريض الثانوية الفنية للعام الدراسي 2020-2021، بإجمالي عدد المقبولين 289 طالبا.وأكد محافظ مطروح أن عملية القبول تمت طبقا لكافة الضوابط واللوائح المنظمة للقبول وبمراعاة كافة معايير الشفافية والحيادية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ.وأشار شعيب إلى أنه تم قبول نسبة 95% من الطلبة المتقدمين من أبناء المحافظة، منها 50% من أبناء مواليد مطروح و45% من المقيمين بها والحاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وقبول 5% من الوافدين والحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمحافظة وبأقدمية إقامة أحد الوالدين بمدة لا تقل عامين في المحافظة.وتابع، أنه تم قبول عدد 3 طلاب من مدينة سيوة و3 طلاب من مدينة السلوم واستثناؤهم من شرط المجموع لدعم وخدمة القطاع الصحي وسد العجز في الكوادر الطبية في التمريض بتلك المدن الحدودية والنائية.جدير بالذكر أن محافظ مطروح قد قرر فتح 3 فصول تمريض جديدة لأول مرة للذكور هذا العام، منها فصلان جديدان بمرسى مطروح وفصل بمدينة الحمام بالتنسيق مع وزارة الصحة.