محمد رمضان يتجاوز 23 مليون مشاهدة بكليب «يا حبيبى» (فيديو)

تجاوز فيديو كليب أغنية "يا حبيبي" لـمحمد رمضان والنجم العالمي ميتري جيمس، أكثر من 23 مليون مشاهدة بعد أن طرح الأغنية منذ 3 أسابيع، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".وصورت الأغنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات ميتري جيمس وفرغلي بلاكس، وتوزيع وألحان وسام عبدالمنعم.وكان "رمضان" طرح مؤخرا أغنية "تيك توك" مع مغني الراب الأمريكي سوبر ساكو، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو، ومن إخراج حسام الحسيني.من جهة أخرى، يستعد محمد رمضان خلال الفترة المقبلة، لتصوير مسلسل "موسى"، والذي يقوم ببطولته بصحبة عدد كبير من الفنانين الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.