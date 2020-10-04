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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول رابع طائرات جسر المساعدات الجوي الكويتي للسودان

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:32 م
طائرات جسر المساعدات
طائرات جسر المساعدات الجوي الكويتي
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وصلت رابع طائرات جسر المساعدات الجوي الكويتي إلى مطار الخرطوم، اليوم الأحد، محملة بنحو 40 طنًا من المساعدات لمتضرري الأمطار والفيضانات.

وقال القائم بأعمال السفارة الكويتية في الخرطوم عبدالكريم المجيم- لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) -:"إنه رغم حالة الحزن والحداد على وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فإن الجسر الجوي تواصل بتوجيهات من القيادة السياسية للبلاد؛ للحد من تأثير كارثة السيول والفيضانات".

وأضاف أن الكويت ستواصل ذات النهج والتفرد الإنساني، متقدمًا بالشكر لكل من شارك في مراسم التعزية والمواساة، ما يؤكد مكانة الراحل والكويت.

من جانبه، قال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن العون، إن الطائرة تحمل نحو 40 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية والبيئية، والتي ستعزز من عمل الجمعية في مساعدة المتضررين.

ووصل جسر جوي من المساعدات الإنسانية الكويتية للخرطوم، في وقت سابق، محملًا بنحو 100 طن من المساعدات الإنسانية.

يشار إلى أن السلطات السودانية  حذرت من تداعيات الفيضانات، وأعلنت الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، كما قررت اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية بعد تزايد الأمطار وارتفاع النيل إلى مستوى قياسي.

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