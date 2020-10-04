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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

52 حالة وفاة و3210 إصابات جديدة بكورونا في العراق

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:19 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأحد، تسجيل 52 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 9399 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 3210 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 379 ألفا و141.

ولفتت إلى أن 3817 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 307 آلاف و842 شخصا.

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