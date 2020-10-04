جميل برسوم وهناء الشوربجي ينضمان لفريق عمل «هانوفيل»

تعاقد المنتج المنفذ لفيلم "هانوفيل" فائق عبدالمجيد مع كل من الفنان جميل برسومة وهناء الشوربجي للعمل بالفيلم، ويقوم فريق العمل حاليا بتصوير في الجيزة.تدور أحداث الفيلم حول قصة مثيرة يتم فك ألغازها للمشاهد في نهايته ومن المقرر أن يصنف الفيلم من نوعية أفلام الرعب، ويشارك في بطولته حسني شتا، وإلهام عبدالبديع وهاجر الشرنوبي.الفيلم من إخراج أشرف فاروق من إنتاج شركة "جو بروداكشن" للمنتجين عبدالإله عبدالمجيد، ولاء عبدالمجيد، ويتكون فريق العمل من المنتج الفني عماد شحاتة، ومدير التصوير أسامة بركات، مهندس ديكور وائل عبدالله مخرج منفذ أحمد الليثي.شارك جميل برسوم في بعض الأعمال التليفزيونية أشهرها مسلسل "أوان الورد" عام 2000 وأعمال سينمائية أهمها "ولاد العم" في 2009، ومن أهم أدواره مسلسل "أهل كايرو"، ومسلسل "الشحرورة" ومسلسل "الهروب و"رمضان أبوالعلمين"، و"9 جامعة الدول"، و"آسيا"، و"نيران صديقة".هناء الشوربجي تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج عام 1971، وبدأت حياتها الفنية بالعمل في فرقة رضا للفنون الشعبية، ثم قدمت أعمالا كثيرة مع الفنان محمد صبحى وقدمت أمامه مسرحية "انتهي الدرس يا غبي" ومسرحية "الجوكر"، و"الهمجي"، "تخاريف"، و"وجهة نظر".