أمسية التأثيرات الثقافية لانتصارات أكتوبر بـ«الأعلى للثقافة» غدا

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ أمسية ثقافية بعنوان (التأثيرات الثقافية لانتصارات أكتوبر المجيدة) بمناسبة إحياء أعياد انتصارات أكتوبر المجيدة، وتقام في تمام السادسة من مساء غدا الإثنين 5 أكتوبر الحالى؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.وتلقي الأمسية الضوء على تأثير نصر أكتوبر على بعض الجوانب الثقافية؛ وذلك من خلال مداخلات لعدد من المفكرين والإعلامين والمؤرخين والفنانين والأدباء ؛ من بينهم: الفنان الدكتور أحمد نوار ويتحدث عن: انتصارات أكتوبر والفنون التشكيلية، والمؤرخ الدكتور جمال شقرة متحدثا حول: أكتوبر وإعادة كتابة التاريخ، والإعلامي الكبير حمدي الكنيسي ويتحدث حول: انتصارات أكتوبر والإعلام، والدكتور خالد أبو الليل ويتكلم عن: أكتوبر في الوجدان الشعبي، والأديب والروائي السيد نجم ويتناول موضوع: ملاحم النصر والرواية العربية، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف متحدثا حول: أكتوبر وتربية النشئ، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة.وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ ولا يسمح بالحضور إلا لمن قام بالتسجيل المسبق عبر الواتساب، كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية: