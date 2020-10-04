أمسية التأثيرات الثقافية لانتصارات أكتوبر بـ«الأعلى للثقافة» غدا
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:08 م
جمال عاشورطباعة
ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ أمسية ثقافية بعنوان (التأثيرات الثقافية لانتصارات أكتوبر المجيدة) بمناسبة إحياء أعياد انتصارات أكتوبر المجيدة، وتقام في تمام السادسة من مساء غدا الإثنين 5 أكتوبر الحالى؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.
وتلقي الأمسية الضوء على تأثير نصر أكتوبر على بعض الجوانب الثقافية؛ وذلك من خلال مداخلات لعدد من المفكرين والإعلامين والمؤرخين والفنانين والأدباء ؛ من بينهم: الفنان الدكتور أحمد نوار ويتحدث عن: انتصارات أكتوبر والفنون التشكيلية، والمؤرخ الدكتور جمال شقرة متحدثا حول: أكتوبر وإعادة كتابة التاريخ، والإعلامي الكبير حمدي الكنيسي ويتحدث حول: انتصارات أكتوبر والإعلام، والدكتور خالد أبو الليل ويتكلم عن: أكتوبر في الوجدان الشعبي، والأديب والروائي السيد نجم ويتناول موضوع: ملاحم النصر والرواية العربية، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف متحدثا حول: أكتوبر وتربية النشئ، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة.
وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ ولا يسمح بالحضور إلا لمن قام بالتسجيل المسبق عبر الواتساب، كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:
وتلقي الأمسية الضوء على تأثير نصر أكتوبر على بعض الجوانب الثقافية؛ وذلك من خلال مداخلات لعدد من المفكرين والإعلامين والمؤرخين والفنانين والأدباء ؛ من بينهم: الفنان الدكتور أحمد نوار ويتحدث عن: انتصارات أكتوبر والفنون التشكيلية، والمؤرخ الدكتور جمال شقرة متحدثا حول: أكتوبر وإعادة كتابة التاريخ، والإعلامي الكبير حمدي الكنيسي ويتحدث حول: انتصارات أكتوبر والإعلام، والدكتور خالد أبو الليل ويتكلم عن: أكتوبر في الوجدان الشعبي، والأديب والروائي السيد نجم ويتناول موضوع: ملاحم النصر والرواية العربية، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف متحدثا حول: أكتوبر وتربية النشئ، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة.
وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ ولا يسمح بالحضور إلا لمن قام بالتسجيل المسبق عبر الواتساب، كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية: