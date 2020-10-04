محرم هلال رئيسا لاتحاد المستثمرين

قرر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تولي محرم هلال رئاسة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وياسمين خميس رئيسًا شرفيًا للاتحاد تخليدًا لذكرى والدها رجل الصناعة محمد فريد خميس.وتولى أسامة حفيلة منصب النائب الأول للاتحاد، ورئيسًا للمكتب التنفيذي، الدكتور محمد خميس شعبان، أمينًا عامًا للاتحاد، وتولى الدكتور صبحي نصر أمينًا للصندوق.وتم اختيار محمد المرشدي، المهندس محمود الشندويلي، الدكتور سمير عارف، المهندس علاء السقطي، والدكتور محمد سعد نواب لرئيس الاتحاد، وتم تولية المهندس علي حمزة، المهندس عبد الله الغزالي عضوا مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور عادل اليماني مستشارًا إعلاميًا ومتحدثًا رسميًا للاتحاد.