اليوم.. كلدان مصر يحتفلون بعيد السيدة العذراء

قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه من المقرر أن تنظم احتفالاتها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، بعيد السيدة العذراء.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أن القداس الاحتفالي بعيد العذراء سيدة الوردية يوم الأحد ٤ اكتوبر الساعة ٦:٣٠ في كاتدرائية وبازليك العذراء سيدة فاتيما".