الكنيسة الكلدانية تصلى من أجل أندريه زكى

قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه تدعو الكنيسة الكلدانية في مصر بشخص المدبر البطريركي الأب بولس ساتي لله بالشفاء العاجل للقس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك على إثر إصابته بوباء كورونا.