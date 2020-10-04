رئيس العراق والسفير الأميركي يؤكدان ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، والسفير الأمريكي لدى العراق، اليوم الأحد، على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية في البلاد.وحسب تقرير لقناة العربية الإخبارية، فقد ندعم إجراءات الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار.وكان قد أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس السبت، إن حكومة بلاده اتخذت إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق.بحسب بيان للخارجية العراقية، فإن تصريحات الوزير حسين جاءت خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكندي، فرانسوا فيليب، حيث بحثا آليات الارتقاء بالتعاون بين البلدين في شتى المجالات.وثمّن الوزير العراقي مواقف كندا الداعمة للعراق، والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتطرق إلى القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية مبدئيًا بسحب سفارتها من بغداد.