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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الفيوم»: بدء البرنامج التدريبي «التربية الاجتماعية الرقمية»

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:58 م
محمد عبدالله
محمد عبدالله
الفيوم -زينب علاء
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تابع اليوم الأحد، محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، البرنامج التدريبي المتميز "التربية الإجتماعية الرقمية" والمنعقد بمركز التنمية المهنية بشرق الفيوم - مدرسة الشهيد ياسر كمال تمام، خلال الفترة من الأحد 4 اكتوبر وحتى الأربعاء 7 أكتوبر 2020م من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وأعلن وكيل تعليم الفيوم، أنه يتم تدريب 20 كادر من كوادر التربية الاجتماعية - المدربون المعتمدون - إدارة التدريب - التطوير التكنولوجي لوضع الأطر العامة للعمل، وذلك من خلال عدة محاور أهمها أن التحول الرقمي من مستجدات العصر والتربية الاجتماعية ودورها في المجتمع وربط دور الأخصائي الاجتماعي بالتكنولوجيا واستخدامه لها وتأهيل الأخصائي الاجتماعي للعمل في كافة برامج التربية الاجتماعية وعمل موقع تطبيق الكتروني للتربية الاجتماعية.

أشاد وكيل الوزارة بالجهد المتميز المبذول في العمل، وأكد على أهمية التدريب والتحول الرقمي والعمل عبر شبكات الانترنت وصقل الأخصائيين الاجتماعيين بالمهارات اللازمة للعمل.
محمد عبدالله
محمد عبدالله

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