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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حمدوك: السلام يفتح صفحة جديدة فى تاريخ الفترة الانتقالية بالسودان

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:57 م
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
وكالات
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أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الأحد، أن السلام سيفتح صفحة جديدة في تاريخ الفترة
الانتقالية بالسودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية ( سونا ) اليوم عن حمدوك قوله، في مطار الخرطوم عقب عودته بعد المشاركة في توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية وتحالف الجبهة الثورية الذي تم أمس بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا وسط حضور دولي وإفريقي وعربي، إن البداية العملية لحكومة الفترة الانتقالية فى تنفيذ إحدى أهم أولويات الفترة الانتقالية المتمثلة يتمثل فى تحقيق السلام بالبلاد.

ونوه إلى أن السلام سيفتح آفاق كثيرة وتأثيره فى الاستقرار الاقتصادي بجانب تحصين الفترة الانتقالية، مشيرا إلى ملحمة توقيع اتفاق السلام والتى تداعى لها كل العالم فى المحيط الاقليمى والدولى للمشاركة
بالاحتفال بالسلام.

وأشاد بالقيادة الحكيمة لدولة جنوب السودان ورئيسها الفريق أول سلفاكير ميارديت وفريق الوساطة الجنوبية لدورهم الكبير فى عملية السلام وخص بالشكر شعب دولة جنوب السودان لحضوره المميز والمشاركة فى احتفالات اتفاق السلام، مؤكدا على رمزية اختيار جوبا لهذا السلام.

ولفت إلى أن ميدان الحرية بجوبا جسد شعب واحد فى دولتين مما يتطلب تجسيد علاقات استراتيجية لا تحدها حدود، لافتًا إلى لقائه مع رئيس دولة جنوب السودان والقائد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية -شمال ومناقشة عملية السلام مع الحركة الشعبية.

وقال إن "ما تم إنجازه فى هذه المرحلة سيكون له تأثير فى المرحلة القادمة باعتبار أن أغلب القضايا تمت مناقشتها"، متفائلًا بتوقيع السلام مع الحركات التي لم توقع في وقت وجيز.

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