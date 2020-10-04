«مرشدي»: أنفاق شرق بورسعيد إعجاز عالمي والفضل لقطاع المقاولات

«مرشدي»: أنفاق شرق بورسعيد إعجاز عالمي والفضل لقطاع المقاولات
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:29 م
علا العلافطباعة
أشاد المهندس ممدوح مرشدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما تنفذه الدولة حاليًا، من إنشاء عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية التحتية، من شبكات حديثة للطرق والكباري والأنفاق ومحطات عملاقة لتوليد الطاقة، مؤكدًا أن حجم الأعمال الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية غير مسبوق، موضحًا أن شركات المقاولات تتكاتف مع الدولة من أجل تحقيق النهضة العمرانية المأمولة، وخاصة فى هذه المرحلة التاريخية.
وأوضح مرشدي، في تصريحات لـ«الدستور»، أن قطاع المقاولات ساعد في حفر أنفاق شرق بورسعيد التي تعد إعجازًا عالميًا لم يحدث في العالم من قبل، نظرًا لطبيعة التربة الصعبة، ولكن قدرات شركات المقاولات المصرية والعمال والمهندسين والفنيين عالجت هذه المشكلة كيمائيًا وهندسيًا.
وأضاف أن المقاول المصري قام بتحسين شبكات توزيع الكهرباء وتحويل الشبكات الهوائية إلى كابلات كهربائية.
وأوضح مرشدي، في تصريحات لـ«الدستور»، أن قطاع المقاولات ساعد في حفر أنفاق شرق بورسعيد التي تعد إعجازًا عالميًا لم يحدث في العالم من قبل، نظرًا لطبيعة التربة الصعبة، ولكن قدرات شركات المقاولات المصرية والعمال والمهندسين والفنيين عالجت هذه المشكلة كيمائيًا وهندسيًا.
وأضاف أن المقاول المصري قام بتحسين شبكات توزيع الكهرباء وتحويل الشبكات الهوائية إلى كابلات كهربائية.