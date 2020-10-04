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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مرشدي»: أنفاق شرق بورسعيد إعجاز عالمي والفضل لقطاع المقاولات

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:29 م
أنفاق شرق بورسعيد
أنفاق شرق بورسعيد
علا العلاف
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أشاد المهندس ممدوح مرشدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما تنفذه الدولة حاليًا، من إنشاء عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية التحتية، من شبكات حديثة للطرق والكباري والأنفاق ومحطات عملاقة لتوليد الطاقة، مؤكدًا أن حجم الأعمال الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية غير مسبوق، موضحًا أن شركات المقاولات تتكاتف مع الدولة من أجل تحقيق النهضة العمرانية المأمولة، وخاصة فى هذه المرحلة التاريخية.

وأوضح مرشدي، في تصريحات لـ«الدستور»، أن قطاع المقاولات ساعد في حفر أنفاق شرق بورسعيد التي تعد إعجازًا عالميًا لم يحدث في العالم من قبل، نظرًا لطبيعة التربة الصعبة، ولكن قدرات شركات المقاولات المصرية والعمال والمهندسين والفنيين عالجت هذه المشكلة كيمائيًا وهندسيًا.

وأضاف أن المقاول المصري قام بتحسين شبكات توزيع الكهرباء وتحويل الشبكات الهوائية إلى كابلات كهربائية.

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