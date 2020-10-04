المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر يترأس عيد القديسة تريزا الطفل يسوع

احتفلت بازيليك القديسة تريزا الطفل بشبرا بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع، حيث ترأس الأب مخول فرحا المفوض العام الجديد للرهبنة الكرملية بمصر صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، حسب الطقس اللاتيني.وحضر الصلاة والاحتفال، الأب باتريك الكرملي، والأب إيليا الكرملي، والأب جاك الكرملي، والأب أنطونيوس الكرملي، والأب كيرلس الكرملي، والأب يوحنا الكرملي، والأب جوزيف الكرملي، وخورس شمامسة الكنيسة وأبناء الرعية، بالإضافة إلى عدد من أبناء الرعايا الأخري الذين جاءوا للاحتفال، والرهبان والراهبات.سبق صلاة القداس الإلهي تلاوة صلاة المسبحة الوردية تخللها تسبيح فريق كورال الكنيسة، بالإضافة إلى توزيع الورود والشموع علي الحضور، عقب ذلك تم زياح تمثال القديسة تريزا خارج الكنيسة بالتزامن مع عزف كشافة وادي النيل المارش الكشفي، كما تم تلاوة طلبة القديسة تريزا الطفل يسوع.ثم أقيمت صلاة الذبيحة الإلهية بمشاركة الآباء السابق ذكرهم، وألقي الأب مخول الكرملي التي بدأها بتعريف نفسه وأبدي سعادته بالاحتفال بالذبيحة الإلهية في عيد القديسة تريزا، التي تركت أثرا في نفوس البشر، وأن القديسة تريزا وضحت المفهوم الصحيح للقداسة.وتخلل صلاة القداس أيضًا تلاوة بعض الطلبات، وألقي الأب باتريك كلمة قال فيها نشكر الله على وجود القديسة تريزا، كما نشكر جميع الآباء الكرمل الذين عاشوا في بمصر الذين نشروا روحانية القديسة تريزا، كما شكر الله علي وجود رئيس جديد للرهبنة الكرملية بمصر وهو الأب مخول فرحا.وأضاف نصلي إلي الله حتي يرسل لنا دعوات كرملية إلي مصر، وأن الأخطاء والضعفات لا ينبغي أن تجعلنا نيأس، بل تجعلنا نختبر رحمة ومحبة الله.وألقي الأب مخول كلمة شكر فيها كافة الحضور، كما شكر الأب باتريك علي طوال فترة خدمته للرهبنة بمصر، وعلى مجهوداته في بازيليك القديسة تريزا بشبرا.وختم الأب مخول صلاة القداس الإلهي بالبركة الرسولية برفات القديسة تريزا، وعقب صلاة القداس أقيم تطواف برفات وتمثال القديسة تريزا.