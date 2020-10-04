البابا فرنسيس يوقِّع الرسالة العامة الجديدة «كلنا أخوة»

وقَّع البابا فرنسيس في أسيزي فوق قبر القديس فرنسيس الرسالة العامة الجديدة، والتي تتمحور حول الأخوّة والصداقة الاجتماعية.وترأس قداسة البابا فرنسيس في بازيليك أسيزي القداس الإلهي، ووقَّع عقبه فوق المذبح الذي يعلو قبر القديس فرنسيس الأسيزي الرسالة العامة الجديدة "Fratelli tutti"، والتي تتمحور حول الأخوّة والصداقة الاجتماعية. وتأتي هذه الوثيقة الجديدة للأب الأقدس، والتي استلهم عنوانها من كلمات للقديس فرنسيس، لتركز على قيم لا غنى عنها لمنح رجاء للبشرية الجريحة بسبب جائحة "كوفيد- 19". هذا وسيتم تقديم الرسالة العامة الجديدة غدًا الأحد 4 أكتوبر.وتجدر الإشارة إلى أن الأب الأقدس، ونظرًا لحالة الطوارئ الصحية الحالية، كان قد أراد ألا تكون هناك مشاركة للمؤمنين في القداس والذي لم تتخلله عظة.ويأتي هذا القداس عشية الاحتفال بعيد قديس أسيزي الفقير. وعقب القداس وقبل توقيعه الوثيقة الجديدة بنسخها اللغوية المختلفة أراد البابا فرنسيس توجيه الشكر إلى المشاركين من أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان في صياغة وترجمة نص الوثيقة الجديدة.هذا وكان في استقبال قداسة البابا فرنسيس لدى وصوله الدير المقدس في أسيزي بعد ظهر اليوم حارس الدير المقدس الأب ماورو غامبيتي، بينما شارك في القداس الإلهي عشرون من الرهبان وبعض الراهبات إلى جانب المطران دومينيكو سورنتينو أسقف أسيزي والكاردينال أغستينو فالّيني الموفد الحبري. وكانت هذه الزيارة الرابعة للبابا فرنسيس إلى مدينة القديس.