البورصة تربح 3.9 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية لدى نهاية معاملات جلسة اليوم الأحد، أول تداولات الأسبوع، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية، فيما تراجعت نظيرتها الثانوية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 624.788 مليار جنيه.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2095 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12909 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4226 نقطة.فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2014 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة.