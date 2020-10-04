رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 3.9 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:21 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
طباعة
تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية لدى نهاية معاملات جلسة اليوم الأحد، أول تداولات الأسبوع، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية، فيما تراجعت نظيرتها الثانوية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 624.788 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2095 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12909 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4226 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2014 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

الأمم المتحدة: مصر من أفضل دول الشرق الأوسط في التعامل مع كورونا

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

الصور

image description

جامعة أسيوط تفوز بمشروعين من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

image description

حملات النظافة تجوب شوارع وميادين القوصية (صور)

image description

جامعة أسيوط تكرم أبطال الجيش الأبيض في مؤتمر طبي

image description

جامعة أسيوط تشارك في مبادرة علاج الأمراض المزمنة (صور)

image description

جامعة أسيوط تعين 3 من رؤساء الأقسام الجدد بكليات مختلفة

الأكثر قراءة

حكم نهائى.. «الإدارية العليا» ترفض دعوى وقف انتخابات «النواب»

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. انخفاض الدين الخارجى لمصر فى 2020 (إنفوجراف)

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020

بعد توقف 24 عاما.. «سبيتينج إيمج» الساخر يعود لشاشات بريطانيا

بكين تدشن متحفًا على الإنترنت لدعم مطالبها بالسيادة على جزر «دياويو»

منظومة ذكاء اصطناعي تقيّم حجم الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية

أيام زمان

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

«ثقافة أسيوط» تشارك أهالي المحافظة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد

«للخيانة فوائد» رواية جديدة عن دار «كنوز»

عودة «سيرة حب» على البالون.. غدًا

عبدالمحسن: 30 دولة مشاركة فى ملتقى البرلس الدولى للفنون