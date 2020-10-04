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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يشكر مصر على دورها في اتفاق «جوبا للسلام»

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:49 م
اتفاق السلام في السودان
اتفاق السلام في السودان
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أعربت وزارة الخارجية السودانية عن شكرها للدول الشقيقة والصديقة التي رعت اتفاق السلام، الذي تم توقيعه أمس في جوبا، في كل مراحله، وضمنت وشهدت على توقيع الاتفاق النهائي، وخصت بالشكر عدة دول بينها مصر.

وهنّأت وزارة الخارجية الشعب السوداني بمناسبة توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية و"الجبهة الثورية" بعاصمة جنوب السودان جوبا، لافتة إلى أن هذا الاتفاق التاريخي يمثل خطوة حقيقية في طريق بناء سودان الحرية والعدالة والسلام، ويفتح الباب أمام تحول ديمقراطي حقيقي واستقرار سياسي واقتصادي يضمن التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع أقاليم وربوع السودان.

وأشادت بالدور الكبير والفاعل الذي لعبته دولة جنوب السودان باستضافتها لحوار السلام وتقريبها لوجهات نظر الحكومة الانتقالية و"رفقاء الكفاح المسلح"، من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق.

وناشدت وزارة الخارجية السودانية عبد العزيز الحلو رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح الحلو"، وعبد الواحد نور رئيس حركة "تحرير السودان - جناح نور"، الإسراع في التوصل لاتفاق وطني شامل يضمن إتمام واستكمال خطوات السلام، والوصول إلى الاستقرار والازدهار المنشود الذي ينتظره الشعب السوداني.

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