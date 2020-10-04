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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا ترحب بتوقيع اتفاق السلام في السودان

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:45 م
هايكو ماس
هايكو ماس
أ ش أ
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رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في جوبا، أمس السبت.

وقال الوزير الألماني - في بيان اليوم الأحد - إنه بتوقيع هذا الاتفاق يكون السودان قد اتخذ خطوة حاسمة أخرى نحو السلام والمصالحة بعد الثورة السلمية العام الماضي، مضيفا أن "كل المجموعات التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية مدعوة للانضمام إلى دائرة أولئك الذين اتخذوا قرارات حكيمة من أجل الاستقرار والسلام دون أي شروط مسبقة".

وأشار إلى أن بلاده ستواصل جهودها لدعم الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي في السودان، مؤكدا أن ذلك لن يحدث سوى بانتهاء الصراعات الممتدة لعقود.

وثمن ماس دور الوساطة الذي لعبته حكومة جنوب السودان "الذي ساعد في جعل هذا النجاح ممكنًا"، مضيفا أن استقرار السودان مهم للمنطقة ككل.

يذكر أن برلين احتضنت في يونيو الماضي مؤتمر "شراكة السودان" والذي أكدت أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية دعمها السياسي للدولة الإفريقية خلاله، وخصص أكثر من 1.8 مليار دولار من الدعم المالي للسودان بما في ذلك المساعدات الإنسانية المهمة، وكذلك المساهمات في الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشكل عاجل.

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