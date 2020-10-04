تحدث مع الطيور والحيوانات.. من هو القديس فرنسيس

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأحد، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس فرنسيس الأسيزي.وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم الأحد، إنه ولد عام 1181، في بلدة أسيزي بإيطاليا.وكان والده يدعى بطرس برناردوني يعمل فى تجارة الأقمشة بين إيطاليا وفرنسا، فقامت أمه بيكا بتقديمه لنوال سر العماد المقدس وأُعطِيَ له اسم جوفانّي، ولكن عندما عاد والده من فرنسا أراد أن يُدْعَى الطفل باسم فرنسيس، وذلك، نظرًا لحُبّه الشديد لفرنسا سوق تجارته الرابحة.وأضاف: "تعلّم فرنسيس عن أبيه التّجارة وبرع فيها، كما أنه أخذ عن أمه بيكا رقّة القلب والرأفة. مِن هنا يُمكننا أن نفهم فرنسيس الطموح في الحياة والساعي وراء نجاحاتها مِن جِهةٍ، ومِن جِهةٍ أُخرى نظرته للفقراء وعطفه عليهم".وتابع:"في أول شبابه كان فرنسيس يعيش حياة الترف. وقد نال قسطه من التعليم، واشترك في الحرب بين مدينتهِ أسيزي ومدينة بيروجا، فأُخِذَ فيها أسيرًا، عانى خلالها من مرضٍ شديد، ربما كان أول سبب لبدء تغيير حياته".واكمل: "سمع مرة كلام الإنجيل في القداس: واحدة تنقصك بعد، بِع جميع ما تملك ووزعه على الفقراء، فيكون لك كنز في السموات، وتعال فاتبعني، فبدأ ينفق كل ثروات أبيه على الفقراء، وقرّر الاهتمام بالمرضى والبرص. لكن هذا الأمر لم يرق لوالده الذي كان يرى أمواله تُنفَق للصدقة، فثار على ابنه طالبًا من أسقف أسيزي أن يقف حَكَمًا بينهما، وهناك وفي ساحة أسيزي، خلع فرنسيس ثيابه، وأعطاها لوالده معلنًا تخلّيه عن حقوقه البنوية وتكريسه الكامل للآب السماوي".واستطرد: "منذ ذلك الوقت اتَّخذَ لباس النسّاك وانتقل إلى جبل ممضيًا وقته في الصلاة وخدمة الفقراء والبرص. وكان لا يخاف من الاقتراب وتقبيل البرص والمرضى. وفيما كان يتأمّل في خلوةٍ له في الكنيسة، سمع صوتًا يقول له "إذهب ورمّم كنيستي"، فقام وجمع التبرعات وأخذ يرمم الكنائس المهدّمة، ولكن بعد الصلاة والتأمل أدرك ان الرب قد قصد بـ"كنيستي": البشر وليس الحجر. ففهم أن الناس هم الذين بحاجة إلى مساعدته".وأردف: "وبدأ التبشير بالإنجيل متجولًا، تجمَّع حوله عدد من الشبَّان الذين تأثَّروا بنمط حياتهِ وبقداستهِ، فتمثَّلوا به تاركين كل شيء من أجل اتّباع المسيح. في عام 1210، ذهبت الجماعة الجديدة إلى روما لمقابلة البابا إنوشينسيوس الثالث الذي وافق على قانون حياتهم، وهكذا وُلِدَت الرهبنة الفرنسيسكانية الأولى".وأضاف: "وفي عام 1212 وبعد أن سمعت كلارا الأسيزية عظة فرنسيس قرّرت هي أيضًا أن تترك كل شيء لتعيش فضيلة الفقر لأجل ملكوت الله، وهكذا نشأت الرهبنة الفرنسيسكانية الثانية، أو راهبات القديسة كلارا".وتابع: "حصلت على يده الكثير من الأعاجيب والشفاءات، منها أنه كان يتكلّم مع الطيور والحيوانات ويخبرها عن الله، ويدعوها إلى أن تمجّده وتشكره، ولم تكن تبتعد عنه إلا بعد أن تنال بركته، وفي عام 1214 كتب فرنسيس نشيد المخلوقات، الذي يُعتَبَر أحد الوثائق الأكثر أهمية في تاريخ الأدب الإيطالي وفيه يدعو جميع الكائنات لتسبيح الخالق".واستطرد: "وفي عام 1219 جاء فرنسيس إلى وتقابل مع الملك الكامل فى دمياط ثم ذهب لزيارة الأراضي المقدسة، وفي سبتمبر عام 1224 اعتزل فرنسيس في جبل “فيرنا” ليُصلّي، وبعد صوما دام أربعون يوم، نال من الله نعمة سمات المسيح المصلوب أي الجروح المقدسة في يديه ورجليه وجنبهِ، وقد بقيت حتى وفاته".واكمل: "بعدها نُقِلَ فرنسيس إلى أسيزي حيث مكثَ هناك، قاضيًا آخر فترة من حياته بعناء المرض وقد فقد بصره، وقبل موته طلب من رهبانه أن يذهبوا به إلى كنيسة سيدة الملائكة هناك حيث اكتشف الدعوة الإنجيلية للمرة الأولى، وأن يضعوه عاريًا على الأرض العارية ليشابه المسيح الفقير والمصلوب في موته بعد أن كان شبيهًا له في حياتهِ، وهناك في جوٍ من التقوى الممزوجة بالألم والعزاء انتقل الأب القديس إلى السماء في يوم 4 أكتوبرمن عام 1226، أعلن قداسته البابا غريغوريوس التاسع قداسته بعد عامين من وفاتِهِ".