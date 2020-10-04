السودان ضيف الدورة الـ10 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

عاد نادي السينما الإفريقية لنشاطه بعرض الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" الحاصد للجوائز في كل المهرجانات التي شارك فيها وبحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان والمخرج أمجد أبو العلا مخرج الفيلم وبعض صناع العمل.بحضور النجمة سلوى محمد علي التي دربت ممثلي العمل على الأداء من خلال ورشة أقامتها قبل تصويره، وحضر الناقد رامى عبدالرازق الذي أدار ندوة أقيمت بعض عرض الفيلم في قاعة السينما بمركز الإبداع الفني بحضور جمهور من مصر والسودان.وقال السيناريست سيد فؤاد قبل عرض الفيلم أنه سعيد بعودة نشاط نادي السينما الإفريقية الذي توقف في مارس عام 2020 بسبب أحداث كورونا ولكن العودة كانت قوية وبفيلم من أهم الأفلام في الفترة الأخيرة وهو فيلم " ستموت في العشرين"، موضحا: "نادي السينما يعود تدريجيا في كل محافظات مصر في الإسكندرية وفي الأقصر السبت بعد القادم ثم يعود في هيئة قصور الثقافة بالتعاون مع الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة ليكون تواجده في 18 محافظة وأنه نشاط مهم جدا ويعد من أكبر نوادي السينما في العالم".أما المخرجة عزة الحسيني فقالت: "نحن سعداء بهذا الفيلم الذي نال الدعم في بدايته من خلال مهرجان الأقصر من خلال صندوق اتصال التابع لمهرجان الأقصر للسينما الافريقية"، كما أعلنت عن عودة نادي السينما وأن دولة السودان ستكون ضيف شرف الدورة القادمة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.شهد نادي السينما في بداية انطلاقه حضور جماهيري ملتزما بالتباعد والإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وعقب عرض الفيلم أدار الناقد السينمائي رامي عبدالرازق ندوة بحضور المخرج أمجد أبو العلا تحدث خلالها عن تجربته في هذا الفيلم منذ أن كان مجرد فكرة واستقبل المخرج أسئلة ومداخلات حول الفيلم من الجمهور الذي تشكل ما بين جمهور من مصر ومن تونس ومن دولة السودان ودولة جنوب السودان وتحدثوا جميعا عن رأيهم في الفيلم وموضوعه رأيهم في السينما السودانية.وكشف المخرج أمجد أبو العلا عن مواعيد عرض الفيلم في الفترة المقبلة وقال إنه يعرض في سينما "زاوية" وأكد على انه متشوق لعرضه في دولة السودان وأن الرقابة هناك وافقت على عرضه جماهيريا ولكن جاءت جائحة كورونا وأجلت العرض ولكن قريبا سيعرض في السودان ويكون متاحا للجمهور السوداني.وأردفت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان أنه سيتم عرض 5 أعمال سينمائية سودانية تمثل مراحل انتقال في صناعة الفيلم السوداني التسجيلي والروائي، وسيتم إهداء الدورة لروح الفنان السوداني الراحل الهادي الصديق أحد أبرز قامات الفن السوداني، وسيتم عمل ندوة رئيسية حول السينما السودانية بحضور وفد رفيع المستوي من كبار صناع الأفلام بالسودان الشقيق، وسيحتفي المهرجان بوصوله للدورة العاشرة حيث سيتم تقديم برنامج حافل بهذه المناسبة ودعوة العديد من أهم الضيوف من صناع السينما في القارة الأم أفريقيا.فيلم «ستموت في العشرين»، مأخوذ عن مجموعة قصصية «النوم عند قدمي الجبل» للكاتب ‏السوداني حمور زياد الفائز بجائزة نجيب محفوظ الأدبية وهو أول ‏فيلم روائي طويل للمخرج أمجد أبو العلا الذي شاركه في كتابة العمل مع الكاتب الإماراتي يوسف إبراهيم، ويشارك في بطولته إسلام مبارك، ومصطفى شحاتة، ومازن أحمد، وبثينة خالد، وطلال عفيفي، ومحمود السراج ‏وبونا خالد.نادى السينما الأفريقية أسسه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وهو أحد أنشطة المهرجان حيث يقام تحت شعار "مهرجان على مدار العام" وقد انطلقت أولى فعالياته فى 9 يناير عام 2017 وهو أول نادٍ للسينما الأفريقية فى القارة السمراء.ويهدف لفتح نوافذ للفيلم الأفريقي بإنشاء أفرع للنادى فى الدول الأفريقية الشقيقة، وكذلك فى محافظات مصر المختلفة وبالفعل تم افتتاح أكثر من فرع للنادي بمحافظات الصعيد والإسكندرية وجاري حاليا افتتاح نوادي جديدة بمحافظات مختلفة.