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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الزيني رئيسا لغرفة مواد البناء.. ورضيوي وفوزي نائبين

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:42 م
اتحاد الغرف التجارية
اتحاد الغرف التجارية
دعاء أبو العزم
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عقدت الجمعية العمومية الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية لاختيار مجلس إدارتها للدورة الجديدة 2024، وترأس جلسة الإجراءات المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف.

وانتخبت العمومية مجلس الإدارة بعد اللجوء لصندوق الاقتراع السري، والذي نتج عنه اختيار أحمد الزيني رئيس عام الشعبة، حمدي رضيوي نائب أول، رفعت فوزي نائب ثاني، وعلاء النجار سكرتير عام مساعد.

وقال إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن قرار وقف التراخيص لحين إصدار اشتراطات خاصة كان قرارا ضروريا للحد من العشوائيات.

ووجه العربي، خلال الجمعية العمومية، رسالة لكافة تجار مواد البناء، بحدوث انفراجه قريبة في القطاع بعد إصدار الاشتراطات الخاصة بالتراخيص.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة، إنه سيركز على ملف الضرائب ونسب الربح وكذلك إلزام المصانع بعمل عقود للتجار، وتشكيل لجنة لمتابعة القرارات المتعلقة بالقطاع وتنظيم المباني.

وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تجار مواد البناء في انتظار الشروط الخاصة بالتراخيص لعودة حركة الأسواق وكسر الركود الفترة المقبلة.

وجاءت قائمة الفائزين، بأعضاء مجلس الإدارة كالتالي، أحمد الزيني، وأحمد رضيوي، وأحمد ضياء الدين، إسلام صابر، أشرف محمد سيد، أنور شاكر جندي، وحمدي رضيوي، رفعت فوزي، وسيد عبد النبي، وعادل جابر، وعبد العزيز قاسم، وعلاء النجار، وعمرو سالم الشعراوي، وكمال محمد سيد، ومجدي عبد العال، ومحسن عاطف، ومحمد صديق، ومحمد عبد العزيز، ومصطفي حسن، وهشام جابر، وهيثم حسن.

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