ضبط 7.5 طن كبدة فاسدة فى الشرقية

قال المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، إن الحملات الرقابية مستمرة يوميا في المحافظات على الثلاجات الكبيرة لتخزين السلع الغذائية والمجمدات واللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من صلاحيتها الإنتاجية بالتنسيق مع الطب البيطري ومفتشي الأغذية.وأضاف خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الحملات الرقابية اسفرت عن ضبط 7 أطنان و500 كيلو جرام من الكبدة الفاسدة والمنتهية الصلاحية في أحد الثلاجات في أنشاص بمحافظة الشرقية، وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة والتحفظ على المضبوطات لحين إعدامها وإحالة أصحابها للتحقيق.