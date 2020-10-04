لليوم الثاني.. تلقي طلبات الترشح لانتخابات «الصحفيين» بالإسكندرية

تلقت النقابة الفرعية للصحفيين بمحافظة الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي منذ فتح أبوابها لاستلام طلبات الترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية و3 من أعضاء مجلسها بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم.حيث تتكون اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، اليوم الأحد، من السيد سعيد، عضو المجلس، وأشرف الجبالى، عضو الجمعية العمومية، وهدى الساعاتى، عضو المجلس.وتقدم فكري عبدالسلام، صحفي بجريدة الأهرام، على منصب النقيب، بينما تقدم أمس أيضًا عمرو حافظ، صحفي بجريدة الجمهورية، ليكون الإجمالي المرشحين على منصب النقيب حتى الآن اثنين فقط.فيما تقدم على منصب عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، شوكت سعد، وفهمى سيد احمد، وبسمة الشريف، وعصام صبرى، وهاني العوضي، فيما تقدم أمس كل من عزت السمرى، وحسن أبوشقرة، وطارق الفرماوى.وكان قد بدأ تلقى طلبات الترشح في تمام الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا يوميًا ولمدة 5 أيام عمل تنتهي في الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، على أن تعلن في نفس اليوم أسماء المتقدمين للترشح وكشوف أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية الذين لهم حق التصويت.ومن المقرر أن تبدأ لجنة تلقى الطعون والتنازلات عن الترشح عملها يوم السبت 10 أكتوبر ولمدة 5 أيام عمل تنتهي في 12 ظهرًا الأربعاء 14 أكتوبر يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا، وسيتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، وبعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.الجدير بالإشارة إلى أن انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية ستجرى يوم الخميس 29 أكتوبر، وفي حالة الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية، يتم الاقتراع في نفس اليوم بين الحاصلين على أعلى الأصوات، وأما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تجرى الإعادة لرئيس النقابة والأعضاء يوم الخميس 12 نوفمبر المقبل.