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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير الأمريكي لدى ليبيا يشيد بدور القاهرة في مواصلة المشاورات بين الأطراف

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:57 م
ريتشارد نورلاند
ريتشارد نورلاند
مروة عنبر - منار أحمد
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ثمن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الدور المصرى فى استضافة ورعاية المشاورات مع الأطراف الليبية، مؤكدًا مواصلة المشاورات مع الأطراف الليبية، بشأن محادثات السلام بين طرابلس بنغازي.

وأضاف نورلاند أنه سيجتمع برئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، غدا الاثنين فى القاهرة لبحث تطورات المفاوضات بين الطرفين.

وقال نورلاند إنه يواصل المشاورات مع وقفة قصيرة في القاهرة، مستدركا "هنا، أود أن أعرب عن شكري لمصر لاستضافتها محادثات الغردقة الناجحة حول الأمن في ليبيا، وسنتبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي القادم".

وذكر موقع قناة ليبيا 24 الليبي أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح سيصل، مساء اليوم الأحد، إلى القاهرة، في ثاني زيارة له خلال أقل من أسبوعين، حيث من المقرر أن يجتمع بالسفير الأمريكي لدى طرابلس، الذي يزور القاهرة غدا الاثنين.

يذكر أن الغردقة قد شهدت انعقاد اجتماع عسكري بين الفرقاء الليبيين، جمع وفدي الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، الأسبوع الماضي.

وأكدت المصادر أن الاجتماع المرتقب سيتناول تشكيل قوة مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في مدينة سرت، وكذلك إنشاء لجنة عسكرية موسعة من أجل مباحثة إعلان قوة عسكرية موحدة في ليبيا، كما سيتناول قضية إخراج المرتزقة من ليبيا، علاوة على تأمين المواقع النفطية، وفقا لموقع تركيا الآن.

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