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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا.. تفاصيل طقس الإثنين

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:47 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد نهارا لطيف ليلا، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا، أما عن حركة الرياح فيتوقع أن تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، وتنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-
العظمى الصغرى
القاهرة 32 22
الإسكندرية 31 22
وادى النطرون 31 22
طنطا 32 22
شبين الكوم 32 22
دمنهور 31 23
بلطيم 30 23
مطروح 29 21
السلوم 33 25
سيوة 36 21
بورسعيد 30 24
دمياط 30 25
الزقازيق 32 23
المنصورة 31 23
الإسماعيلية 34 21
السويس 33 23
العريش 31 23
رفح 30 22
رأس سدر 33 24
نخل 29 16
نويبع 34 28
طابا 34 22
كاترين 28 15
الطور 30 26
شرم الشيخ 35 28
الغردقة 36 27
مرسى علم 35 28
الفيوم 33 24
بنى سويف 34 24
المنيا 34 23
أسيوط 35 23
سوهاج 35 24
قنا 36 25
الأقصر 36 23
أسوان 37 27
إدفو 37 26
أبوسمبل 36 27
الوادى الجديد 35 26
شلاتين 34 27
أبورماد 33 27
حلايب 32 28
رأس حدربة 32 27

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