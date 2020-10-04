مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا.. تفاصيل طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد نهارا لطيف ليلا، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا، أما عن حركة الرياح فيتوقع أن تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، وتنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع، والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-العظمى الصغرىالقاهرة 32 22الإسكندرية 31 22وادى النطرون 31 22طنطا 32 22شبين الكوم 32 22دمنهور 31 23بلطيم 30 23مطروح 29 21السلوم 33 25سيوة 36 21بورسعيد 30 24دمياط 30 25الزقازيق 32 23المنصورة 31 23الإسماعيلية 34 21السويس 33 23العريش 31 23رفح 30 22رأس سدر 33 24نخل 29 16نويبع 34 28طابا 34 22كاترين 28 15الطور 30 26شرم الشيخ 35 28الغردقة 36 27مرسى علم 35 28الفيوم 33 24بنى سويف 34 24المنيا 34 23أسيوط 35 23سوهاج 35 24قنا 36 25الأقصر 36 23أسوان 37 27إدفو 37 26أبوسمبل 36 27الوادى الجديد 35 26شلاتين 34 27أبورماد 33 27حلايب 32 28رأس حدربة 32 27