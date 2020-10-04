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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بـ «الربا».. ارتفاع رصيد الشؤون الدينية بتركيا لأكثر من 2 مليون ليرة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:23 م
رئيس الشؤون الدينية
رئيس الشؤون الدينية بتركيا
مروة عنبر
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كشف الديوان العام للمحاسبة في تركيا، عن زيادة حصة هيئة الشؤون الدينية "ديانت"، من إيرادات الفوائد للعام الجاري، إلى 2 مليون و197 ألفا و557 ليرة تركية.

يأتى ذلك على الرغم من التصريحات المستمرة من إدارة الهيئة بشأن تحريم الفوائد البنكية، وادعائها برد مبلغ الفائدة إلى خزينة الدولة.

وأعلنت "ديانت" في وقت سابق أنها حولت مبلغ الفوائد إلى خزينة الدولة تطبيقا لفتواها بتحريم الفائدة البنكية.

فيما أكد تقرير ديوان المحاسبة المرسل إلى البرلمان التركي، حصول المؤسسة على إيرادات فائدة قدرها 1 مليون و937 ألفا و557 ليرة تركية، ثم تحصلت بعدها على 259 الفا و817 ليرة تركية، وأنه لا صحة لتحويل الهيئة تلك المبالغ إلى خزينة الدولة، وفقا لموقع تركيا الآن.

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