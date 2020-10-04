خارجية أرمينيا يبحث مع مسؤول أوروبي الوضع في «كاراباخ»

بحث وزير الخارجية الأرميني زغراب مناتساكانيان، مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الوضع في ناجورني قره باج.وذكرت وزارة الخارجية - في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) اليوم الأحد - " أبلغ مناتساكانيان، بوريل، بالأحداث الأخيرة في منطقة النزاع في ناجورني قره باج، والهجمات المتعمدة على مناطق السكان المسالمين والبنية التحتية المدنية؛ ما أدى إلى وقوع إصابات وخراب، معبرا عن قلقه العميق من مشاركة تركيا المباشر في العدوان الأذربيجاني".وقد دعا قادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا - وهي الدول المشاركة في رئاسة "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا - إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ناجورني قرة باج، وعبر الرؤساء فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وإيمانويل ماكرون عن تعازيهم لأسر القتلى والجرحى، داعين أرمينيا وأذربيجان إلى التعهد باستئناف المفاوضات دون شروط.