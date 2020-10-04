«التموين»: ارتفاع المشاركين بـ«أهلا مدارس» لـ1200 منفذ

أعلن المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، ارتفاع عدد الشركات والمحال التجارية والسلاسل والمكتبات المشاركة في المعارض الفرعية لـ "أهلا مدارس إلى 1200 منفذ في القاهرة الكبرى والمحافظات، لطرح المواد الغذائية والملابس والأحذية والشنط المدرسية بأسعار تنافسية لتوفير احتياجات الأسرة المصرية ما بين المأكل والمشرب والملبس.ولفت خليل في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن تلك المعارض تقوم بطرح المستلزمات المدرسية والألبان والأجبان والعصائر وغيرها من السلع بأسعار مخفضة.وقال، إن نسبة الإقبال على المعارض بلغت 80% نتيجة التخفيضات والعروض الجديدة، بدءا من الأدوات المدرسية والزي المدرسي، لافتا لمشاركة شعبة المنتجات الجلدية بطرح الشنط المدرسية والأحذية وشعبة الملابس بمشاركتها بطرح الملابس الجاهزة بأسعار مخفضة لن تقل عن 30%.