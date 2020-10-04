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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«البحر الأحمر»: اعتماد 30 مليون لتطوير مستشفى الغردقة العام

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:03 م
عمرو حنفى
عمرو حنفى
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قال محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى إن وزارة الصحة وافقت على اعتماد 30 مليون جنيه مبدئيا لتطوير مستشفى الغردقة العام؛ لتقديم الخدمة الصحية والعلاجية لأهالي المدينة على أكمل وجه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية بكل المحافظات.

ووجه المحافظ - في بيان اليوم الأحد - بسرعة الانتهاء من عملية تطوير المستشفى التي ستشمل 214 سريرا، موضحا أن تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المحافظة يأتي على رأس أولوياته، لافتًا إلى أن عملية التطوير ستحدث نقلة نوعية كبيرة سواء في الشكل العام للمستشفى الذي سيجعلها بمثابة جوهرة زرقاء لعلاج المواطنين البسطاء والغلابة، أو في مستوى النظافة بداخلها والخدمة المقدمة للأهالي، حيث تشمل هذه الأعمال تطوير الأقسام الداخلية بالكامل، وطلاء واجهات المبنى الفندقي.

وأوضح أنه سيتم تطوير كل الأقسام (العناية المركزة - الحروق - القسم الفندقي - والعمليات والمعامل)، كاشفًا عن التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء قسمين للقسطرة التشخيصية والعلاجية لتقديم هذه الخدمة العلاجية لأول مرة في مستشفيات الصحة بمحافظة البحر الأحمر لأنها لم تكن موجودة بها، تيسيرًا على المواطنين ولتوفير نفقات السفر التي يتكبدها مرضى القلب لإجراء هذه العمليات في محافظات أخرى، بالإضافة إلى المساهمة في إنهاء قوائم الانتظار لمرضى القلب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أنه تم رصد 231 مليون جنيه لبناء مستشفى رأس غارب المركزي والتي تحتوي على 87 سريرا، لافتًا إلى أنه يجري تطوير مستشفى القصير المركزي وتحتوي على 83 سريرا، بالإضافة إلى تطوير كل العيادات والعناية المركزة وقسم الغسيل الكلوي.

وفي السياق ذاته، أعلن عمرو حنفي أنه سيتم التعاقد مع عدد كبير من كبار الاستشاريين في مجالات (المخ والأعصاب والقلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية والعناية والأشعة والتخدير)، وكل ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة للتيسير على المواطنين وتقليل النفقات وتوفير مشقة السفر خارج المحافظة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية بالمحافظة بشكل عام، لتكون جاهزه للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

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