قيادة عمليات الأنبار للحشد تنفي تعرض قواته لضربة أمريكية على حدود سوريا

نفت قيادة عمليات الأنبار للحشد، اليوم الأحد، ما نشرته وسائل إعلام بشأن تعرض قطعاتها المرابطة على الحدود العراقية السورية الى ضربة جوية أمريكية.وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن قواتنا على أعلى استعداد في مناطق التماس مع الجيش السوري وطول قاطع العمليات غرب الأنبار وننفي تعرض قواتنا الى قصف جوي".وأضاف "الوضع الأمني في مناطق غرب الأنبار يشهد استقرارآ أمنيا ملحوظآ بعد عمليات الفتح المبين".