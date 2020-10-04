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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية في «كاراباخ»

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:17 م
ميركل
ميركل
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أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم، مباحثات حول النزاع بين أذربيجان وأرمينيا بشأن إقليم ناجورنو كاراباخ.

وذكر بيان للحكومة الألمانية اليوم الأحد، أن المستشارة الألمانية عبرت عن قلقها إزاء الخلافات المستمرة والمتنامية وتزايد أعداد الضحايا، مشددة على أن جميع الأطراف عليها التوقف فورا عن الأعمال العدائية والعنف واللجوء إلى المفاوضات والحلول السلمية.

وأكدت ميركل تأييدها الكامل للبيان الذي أدلى به الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك (فرنسا، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية) الذي دعى إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بإجراء مفاوضات دون تأجيل.

يذكر أنه اندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم ناجورنو كاراباخ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 سنة، وسط اتهامات متبادلة بتأجيج النزاع وجلب مسلحين أجانب للمشاركة في العمليات العسكرية.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية ناجورنو كاراباخ (المعلنة من جانب واحد)، وأن القصف أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جهتها، اتهمت أرمينيا وإدارة كاراباخ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

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