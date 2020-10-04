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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«أحدث المصريين في هوليوود».. علي قاسم يشارك في فيلم Infidel

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:26 م
علي قاسم
علي قاسم
أمير محمد خالد
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جدل كبير أثاره الفنان المصري الشاب علي قاسم بعدما أعلن مشاركته في أول عمل له بسينما هوليود من خلال فيلم"Infidel" مع النجوم Jim Caviezel وClaudia Karvan، والفيلم تم طرح الإعلان الخاص به على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عن علي قاسم المصري المشارك في الفيلم.

علي قاسم هو ممثل شاب مصري ولد في 29 ديسمبر من عام 1986 بدأ التمثيل عام 2012 من خلال فيلم "عشم" وعرفه الجمهور من خلال مسلسل "فوق مستوى الشبهات" عام 2016 مع يسرا ومسلسل "لا تطفى الشمس" عام 2017 مع محمد ممدوح وشيرين رضا وجميلة عوض، نال شهرة كبيرة من خلال مشاركته بشخصية "ضاحي" في مسلسل "طايع" مع عمرو يوسف في رمضان 2018، وآخر أعماله كانت رمضان الماضي من خلال مسلسل "لعبة النسيان" حيث قدم أحد الشخصيات الرئيسية مع دينا الشربيني.

ويواصل علي قاسم حاليًا تصوير دوره في مسلسل "تحقيق" الذي يشارك في بطولته بجانب عدد من النجوم الشباب أبرزهم أحمد مالك وتارا عماد، كما انه انتهي مؤخرًا من تصوير دوره في فيلم "كيره والجن".

قال علي قاسم عن مشاركته أول عمل سينمائي له بهوليود في أحد اللقاءات "التجربة من أولها لآخرها حلوه ومش أصعب من مصر، صديق ليا من الأردن كلمني آجي أعمل كاستنج لأن ده هدفي من بدري وكنت نفسي يبقي ليا شغل بره مصر، وأقدم شخصية شاب إيراني يبلغ من العمر 40 عاما وهو صديق البطل والفيلم سياسي أكشن".

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