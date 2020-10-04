لتضرر الأهالي.. غلق وتشميع ورشة ضبط زوايا سيارات بفاقوس

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، غلق وتشميع ورشة لضبط زوايا السيارات بشارع الإنتاج بمدينة فاقوس لمخالفتها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.أوضح المحافظ، أن قرار الغلق جاء بعد ورود شكوى من أهالي شارع الإنتاج من تضررهم من وجود ورشة لضبط زوايا السيارات داخل الكتلة السكنية، مما يُسبب إحداث ضوضاء وإزعاج للمواطنين.من جانبه، أوضح اللواء ضياء أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، أنه تم فصل التيار الكهربي عن الورشة مشيرًا إلى أنه تم إصدار أكثر من قرار لغلق وتشميع الورشة المذكورة وقام صاحبها بفض الشمع أكثر من مرة دون الرجوع إلى الجهات المختصة، وتم إخطار كل من شبكة الكهرباء بفصل التيار الكهربي وشبكة مياه الشرب، وتم إخطار جهات التفتيش لمتابعة فض الشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.