أشهر 5 أغاني للاحتفال بحرب أكتوبر

- أغنية "يا حبيبتى يا مصر"

- أغنية "عاش اللى قال"

- أغنية "صباح الخير يا سينا"

- أغنية "على الربابة"

- أغنية "سمينا وعدينا"

لم يكن احتفال أكتوبر انتصارا لقوات العسكرية المصرية فقط، بل كان انتصارا لكافة فئات الشعب وصولًا للقوى الناعمة، لذلك شاركت كافة الفنانين في الاحتفال بانتصار أكتوبر وكان لمطربي مصر النصيب الأكبر، وكانت أبرز تلك الأغاني.من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدى، غناء النجمة الراحلة شادية والتي ذاع صيتها في العالم العربي بأكمله نتيجة لما تحمله من مشاعر صادقة وأحاسيس سرعان ما تلمس القلوب فكانت تلك الأغنية صاحبة الحضور الأكبر.من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدى وغناء العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ الذي عشقه المصريون لتكون أغنية "عاش اللي قال" من الأغاني التي خُلدتت بذاكرة المصريين.من كلمات عبدالرحمن الأبنودي وألحان كمال الطويل وغناء عبدالحليم حافظ.. كان العندليب من أكثر المغنين الذين غنوا لسيناء، وكانت أغنية "صباح الخير يا سيناء" من أكثر الأغاني التي أحبها المصريون.أغنية من كلمات الشاعر عبدالرحيم منصور وألحان بليغ حمدى وغناء الراحلة وردة الجزائرية لم يكن من المشترط أن يغني لمصر مصريو الجنسية فحرب أكتوبر كانت بمثابة حرب لجميع العرب، لذلك شاركت وردة بأغنية هي الأجمل على الإطلاق تحمل الكثير من الحب والفرح.من كلمات الشاعرة عليه الجعّار، ومن ألحان عبدالعظيم محمد، وغنتها المطربة شهرزاد.