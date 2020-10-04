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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أشهر 5 أغاني للاحتفال بحرب أكتوبر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:52 م
حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
نوران إمام
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لم يكن احتفال أكتوبر انتصارا لقوات العسكرية المصرية فقط، بل كان انتصارا لكافة فئات الشعب وصولًا للقوى الناعمة، لذلك شاركت كافة الفنانين في الاحتفال بانتصار أكتوبر وكان لمطربي مصر النصيب الأكبر، وكانت أبرز تلك الأغاني.

- أغنية "يا حبيبتى يا مصر"

من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدى، غناء النجمة الراحلة شادية والتي ذاع صيتها في العالم العربي بأكمله نتيجة لما تحمله من مشاعر صادقة وأحاسيس سرعان ما تلمس القلوب فكانت تلك الأغنية صاحبة الحضور الأكبر.

- أغنية "عاش اللى قال"

من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدى وغناء العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ الذي عشقه المصريون لتكون أغنية "عاش اللي قال" من الأغاني التي خُلدتت بذاكرة المصريين.

- أغنية "صباح الخير يا سينا"

من كلمات عبدالرحمن الأبنودي وألحان كمال الطويل وغناء عبدالحليم حافظ.. كان العندليب من أكثر المغنين الذين غنوا لسيناء، وكانت أغنية "صباح الخير يا سيناء" من أكثر الأغاني التي أحبها المصريون.

- أغنية "على الربابة"

أغنية من كلمات الشاعر عبدالرحيم منصور وألحان بليغ حمدى وغناء الراحلة وردة الجزائرية لم يكن من المشترط أن يغني لمصر مصريو الجنسية فحرب أكتوبر كانت بمثابة حرب لجميع العرب، لذلك شاركت وردة بأغنية هي الأجمل على الإطلاق تحمل الكثير من الحب والفرح.

- أغنية "سمينا وعدينا"

من كلمات الشاعرة عليه الجعّار، ومن ألحان عبدالعظيم محمد، وغنتها المطربة شهرزاد.

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