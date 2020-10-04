«ليس السادات وحده».. 5 عظماء من قادة حرب أكتوبر

- سعد الدين الشاذلي

- فؤاد ذكري

- محمد عبد الغني

-أحمد إسماعيل علي

- محمد علي فهمي

يومان وتحلّ الذكرى الـ47 على حرب أكتوبر المجيدة التي وقعت عام 1973، وحقق فيها الجيش المصري النصر على قوات الاحتلال الإسرائيلي وتحرير الأرض من العدو، من خلال تخطيط أبهر العالم بأكمله وقف وراءه قادة وعظماء من الجيش المصري.وبالرغم من أن الحرب دارت بقيادة الرئيس محمد أنور السادات، إلا أن هناك شركاء في الانتصار من قادة الجيش المصري كان لهم دور عظيم في جلب الانتصار مع جنود الجيش المصري، وسرد تلك الملحمة في سطور التاريخ أمام العالم أجمع.ومع حلول تلك الذكرى العظيمة للحرب، ترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز 5 عظماء من قادة الجيش المصري كان لهم دور عظيم في حرب أكتوبر، وهم من قاموا بالتخطيط لها وكان لهم دور بارز في الانتصار العظيم.أول هؤلاء القادة كان الفريق سعد الدين الشاذلي، وكانت رتبته إبان الحرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وعرف بأنه صاحب التوجيه 41 وهي الخطة التي ساعدت بشكل كبير في اقتحام خط بارليف وعبور قناة السويس فى 12 موجة وكان مؤسس لسلاح المظلات المصرية.لم تكن حرب أكتوبر هي الملحمة الوحيدة التي شارك فيها الفريق الشاذلي، ولكن كان له دور في الحرب العالمية الثانية، وفي حرب فلسطين عام 48، وخلال حرب 67 أيضًا حين قررت القيادة العامة تكوين مجموعة خاصة بقيادته وهي الوحيدة التى عادت من سيناء بكامل أسلحتها.وأيضًا الفريق فؤاد ذكرى، كان يقود القوات البحرية في حرب أكتوبر، ويعتبر صاحب عملية حصار باب المندب، وهي أحد العمليات التي أربكت قوات الاحتلال الإسرائيلي لكونها مفاجئة، وقضت على ميناء إيلات في وقت استطاع فيه تأمين موانىء مصر من ضرب البحرية الإسرائيلية لها.كما أنه شارك في حروب فلسطين وأيضًا حروب الاستنزاف والعدوان الثلاثي وحرب 67، وكان واحد من أهم قادة القوات البحرية المصرية في تلك الحروب، حيث أنه من خطط لتدمير إيلات خلال نكسة 67 والتي تعد أعظم عملية بحرية ضد قوات الاحتلال.وثالث هؤلاء القادة هو الفريق محمدعبدالغني، والذي كان يقود هيئة العمليات أثناء حرب أكتوبر، بعدما تولى لفترة طويلة إدارة المخابرات الحربية أثناء التحضير للحرب، وكان أحد أهم القادة الذين خططوا لاقتحام خط بارليف أثناء حرب أكتوبر.ولدى الفريق عبدالغني سجل حافل بالنجاحات الحربية، فاشترك في الحرب العالمية الثانية والعدوان الثلاثي وحرب 67 والاستنزاف، حيث إنه تخرج في فى أكاديمية فرونزا بالاتحاد السوفيتي، ما أهله للاشتراك في كل تلك الحروب والعمليات العسكرية.المشير أحمد إسماعيل على، كان يتقلد منصب وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة في حرب أكتوبر، وبذلك فقد شارك في التخطيط لكل العمليات العسكرية التي تمت إبان الحرب، وكان الانتصار ختامًا لمسيرته العسكرية وتتويجًا لها.تخرج أحمد إسماعيل علي فى أكاديمية فرونزا العسكرية بالاتحاد السوفيتي، حاملا أعلى درجات العلوم العسكرية، ليشارك فى جميع الحروب الحديثة التى خاضتها مصر، منها حرب 67 وبعدها الاستنزاف، وذلك بسبب خبرته العسكرية.وأخيرًا الفريق محمد علي فهمي، مؤسس قوات الدفاع الجوي في عهد الرئيس الراحل محمد عبدالناصر، وتولى قيادتها خلال الحروب التي تلت التكليف مثل حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، كما أنه شارك فى حروب فلسطين، والعدوان الثلاثي، ثم حرب 67.كما أنه خلال إدارته لقوات الدفاع الجوي أنشىء حائط الصواريخ، الذى بسببه عبرت قواتنا قناة السويس، دون تدخل القوات الجوية الإسرائيلية، بعدما حيد قدرتها، ومنعها من الاقتراب من القناة لمسافة 15 كم، وهو ما كان مفتاح النصر في حرب أكتوبر.