«رجال الأعمال»: المدن الذكية عامل قوي لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر

أكد المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تدشين المدن الجديدة بالطريقة الذكية يعد عامل قوي جدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، بالإضافة إلى القضاء نهائيا على انقطاع الخدمات والعشوائية.وأضاف الزيات لـ"الدستور"، أن توجه الدولة حول تدشين مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، يؤدي إلى الانخراط في الأماكن الصحراوية بمصر، وإعادة توزيع الكثافة السكانية بشكل صحيح وسليم، وكل هذا سيتيح للحكومة تحسين المدن القديمة والقضاء على العشوائيات، وتحسين المرافق والخدمات للمدن القديمة.وتوقع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، أن السوق العقارية ستشهد حالة من الرواج والانتعاش خلال العام الجاري والمقبل، بالإضافة إلى زيادة مبيعات مواد البناء وذلك نتيجة للمشروعات القومية والنهضة العمرانية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبلاد.