وزير الزراعة يؤكد أهمية دور «البحوث الزراعية»

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المركز يضم نخبة متميزة من الكوادر البحثية وسوف تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع وتسهم في حل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي، والعمل في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة، خاصة فيما يتعلق بقضايا تحديث الري وإنتاج تقاوي الخضر، وتحسين السلالات الوراثية للمواشي والنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والحصر التصنيفي والتوسع الأفقي والرأسي.وأضاف القصير، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية اليوم، أنه ولأول مرة يكون لدينا حصر لمراكز تجميع الألبان، حيث بلغ الإجمالي حوالي 862 مركزًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة الأصول غير المستغلة وتصنيفها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة في منظومة الكارت الذكي، حيث يستطيع المزارع حاليًا استخدامه في سداد كل الفواتير والمشتريات بعد إضافة خدمة المدفوعات "ميزة" للكارت.وأكد وزير الزراعة على دعم البحوث الزراعية ولكن شريطة أن تكون تطبيقية ويتم الاستفادة منها على أرض الواقع وليست نظرية فقط، مطالبًا بالاهتمام بتسويق منتجات مركز البحوث وفتح منافذ جديدة، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأسعار مخفضة وتسهيل إجراءات تسجيل الأصناف الجديدة لتشجيع الباحثين.ووجه القصير بأن يكون لكل معهد ومعمل خطة محددة المعالم والأهداف والمدة الزمنية، على أن تخضع للمراجعة والتقييم كل 3 أشهر، مؤكدًا أن الوزارة حاليًا تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات في هذا الشأن، والذي يستهدف التوسع في زيادة ميكنة الخدمات الزراعية.وبحث الاجتماع بعض الموضوعات الإدارية المتعلقة بالعاملين في مركز البحوث الزراعية.