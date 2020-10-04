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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنازل 3 مرشحين محتملين عن خوض انتخابات «النواب» بالإسكندرية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:17 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تقدم 3 مرشحين مستقلين بطلبات إلى اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الإسكندرية، للتنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، وهم عمران معتوق محمد عجيل، وكامل جمعه عونى آدم، عن دائرة "الدخيلة" غرب، واللواء أحمد أحمد محمد المنوفي عن "العطارين" وسط المحافظة.

فيما تم إعادة 3 مرشحين آخرين إلى الانتخابات وذلك بعد قبول الطعون المقدمة إلى محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، وهم جليلة محمد عبدالرحمن مرشحة حزب الوفد بالدائرة السادسة، وهانى عمران قبيصي، بذات الدائرة وماهر عبد الملاك شحاتة الدائرة الأولى بالمنتزه.

ومن جانبه قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، إن اللجنة ما زالت فى انتظار الفصل في جميع الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من أجل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بعد انتهاء المدة المحددة للتنازلات.

كانت دائرة الطعون على الانتخابات بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، قضت برفض 37 طعنًا مقدمين من مرشحي مجلس النواب المستبعدين من كشوف المرشحين، أو طعون مقدمة من مرشح ضد آخر، وذلك على المقاعد الفردية والقائمة، فيما قضت المحكمة بقبول الطعن على استبعاد 5 مرشحين آخرين تم استبعادهم من لجنة فحص طلبات المرشحين.

حيث تم قبول الطعن المقدم من المرشحه جليلة عبدالرحمن، وقررت إدراج اسمها في كشوف المرشحين بالدائرة السادسة "الدخيلة وبرج العرب والعامرية "فردي عن حزب الوفد.

فيما رفضت المحكمة إدراج الكاتب الصحفي معتز الشناوي، مرشح حزب العدل عن دائرة محرم بك ومينا البصل، بعد استبعاده من الكشوف، وقبول الطعن المقدم ضده من محمد جبريل المرشح المنافس له بذات الدائرة.

وكذلك رفض جميع الطعون المقدمة ضد محمود عسكر مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة الرمل، وقررت استمراره في سباق الانتخابات.
كما رفضت المحكمة الطعون المقدمة ضد النائب سعداوي راغب ضيف مرشح القائمة الوطنية.

وحدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 7 أكتوبر المقبل كآخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر الجاري.

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