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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة كفر الشيخ تقرر عدم زيادة المصروفات الدراسية المقررة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:40 م
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
عمرو الشامي
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قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن مجلس الجامعة قرر عدم زيادة المصروفات الدراسية المقررة على الطلاب بكافة كليات الجامعة ومعاهدها، إضافة إلى عدم زيادة المصروفات المقررة للإقامة بالمدن الجامعية للعام الجامعي 20202021م.

وأكد دسوقي أن ذلك القرار يأتي تمشِّيًا مع توجيهات القيادة السياسية في التيسير على المواطنين. ويأتي ذلك رغم زيادة التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة والجامعة عن الطلاب.

وأضاف د. دسوقي أن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية وتكاليف الإقامة بالمدن الجامعية عن الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، إضافة إلى استمرار الجامعة في تقديم كافة وسائل الدعم الصحي الكامل لأبنائها الطلاب من خلال منظومة المستشفيات الجامعية والإدارة الطبية.

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