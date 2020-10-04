ضبط 180 طربة حشيش بـ1٫5 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبمُشاركة مديرية أمن الشرقية، من تحقيق النتائج التالية:ضبط عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما- مبلغ مالى- عدد 2 هاتف محمول)، بحوزة عاطلين، أحدهما مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، والآخر مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية.وضبط عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما- مبلغ مالى- عدد 2 هاتف محمول، بحوزة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و320 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.