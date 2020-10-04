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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

من أسبوع الموضة فى باريس لربيع 2021.. أفضل إطلالات الـ«ستريت»

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:18 م
الموضة في ميلانو
الموضة في ميلانو
مارسيل نظمي
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اختتمت عروض الموضة في ميلانو لموسم ربيع 2021، ومثل كل عام انتقلت الصيحات الحديثة من المنصات إلى ما يعرف بـ«أزياء الشارع» إلى باريس في آخر عروض أسبوع الموضة، وهذا الاتجاه ينال اهتمامًا عالميًا كل عام عن سابقه.

حيث تنطلق فاعليات أزياء الشارع steet style على هامش العروض بالمنصات، وتكون ملهمة وعاكسة لأحدث الأساليب والاتجاهات في الموضة. ومن المقرر أن يشهد أسبوع الموضة في باريس مزيجًا من العروض التقديمية المادية والرقمية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبدأت علامة Dior في العاصمة الفرنسية حيث عرضت مجموعة واسعة من 86 قطعة في Tuileries Garden - العديد منها كانت مناسبة للاتصال من برنامج Zoom الذي أصبح العاملون حول العالم يستخدمونه كمنصة للتواصل في فترات التباعد الاجتماعي.

وبحسب موقع Fashion Magazine عرض كينزو، كلوي، إيزابيل مارانت، بالمان وآخرون مجموعاتهم المميزة الأخيرة، مع هيرميس ولويس فويتون أزيائهم على الضيوف البعيدين اجتماعيًا.

وفي ميلانو انطلقت مجموعة أزياء الشارع للموضة، وقدمت الكثير من الإطلالات التي تستحق الالتفات لها، وتعتبر الألوان المحايدة والأحادية أبرز الاتجاهات الرئيسية لهذا الموسم، وكذلك المعاطف - خاصة تلك ذات الأكمام التي تجذب الانتباه.

وهذه أفضل إطلالات أسلوب الشارع من أسبوع الموضة في باريس لربيع 2021 حتى الآن.

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