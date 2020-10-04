مطران سوهاج يزور كنيسة الأقباط الكاثوليك بجزيرة الخزندارية

استقبلت صباح اليوم الأحد، كنيسة السيدة العذراء بجزيرة الخزندارية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.كان في استقبال نيافته الأب أبرام نوح راعي الكنيسة، والأب إليشع فهمي، ولفيف من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى فريق النظام والكشافة وشعب الكنيسة، حيث ترأس نيافة الأنبا باسيليوس صلاة القداس الإلهي.وألقى نيافته كلمة العظة حول عدم الإدانة والحكم على الآخرين.