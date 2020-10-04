الأنبا أغاثون يترأس صلاة الثالث للراهب سيرافيم الصموئيلى

قام الأنبا أغاثون أسقف كرسي مغاغة والعدوة، صباح اليوم الأحد 4 أكتوبر، صلاة الثالث للراهب سيرافيم الصموئيلي، نجل الراحل القمص أنطون فرنسيس - راعي كنيسة مار جرجس - قرية الشيخ زياد - مركز مغاغة.ورافق الأنبا أغاثون، القس صموئيل سامي سكرتير المطرانية، وبعض آباء الإيبارشية، حيث قدم نيافته التعزية للأسرة.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفلت بعيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء الذي يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أكتوبر.