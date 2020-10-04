روسيا: إصابات كورونا اليومية تتجاوز 10 آلاف لأول مرة منذ مايو الماضى

واصلت وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد الارتفاع في روسيا، إذ تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بالوباء خلال آخر 24 ساعة 10 آلاف، لأول مرة منذ مايو الماضي.وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأحد، في تقريره اليومي، تسجيل 10 آلاف و499 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 9859 أمس، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات منذ 15 مايو الماضي عندما تم رصد 10 آلاف و598 إصابة.وأضاف المركز العمليات الروسي أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليونا و215 ألفا و231 حالة.وقالت الغرفة إنه تم تسجيل 107 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 21 ألفا و358 حالة.