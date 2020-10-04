«الإيمان والتوبة والسلام» عظة الأنبا موسى اليوم

ترأس الأنبا موسى أسقف الشباب للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد 4 أكتوبر، صلاة القداس الإلهي بدير الملاك البحري بالدمرداش.شارك بحضور القداس الإلهي بجانب الأنبا موسى، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، بالإضافة لحضور عدد من المكرسات والشمامسة.وخلال طقس القدس الإلهي القى الأنبا موسى عظة روحية تحت عنوان "الإيمان والتوبة والسلام".