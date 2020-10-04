«تعليم المنيا» تبدأ توزيع الكتب المدرسية دون التقيد بالمصروفات

قال محمد أبوالعيون، مدير عام التعليم بإدارة المنيا التعليمية، إنه يتم حاليا توزيع الكتب على الطلاب لكافة المراحل التعليمية بمدارس المحافظة دون الارتباط بدفع المصروفات الدراسية، التي حددتها الوزارة مع إعفاء حالات من دفعها.وأوضح أبوالعيون، في بيان، أن الوزارة حددت المصروفات الدراسية لكل مرحلة على النحو التالي، رياض الأطفال والصف الثالث الابتدائي 300 جنيه، الصفوف الثاني والخامس والسادس الابتدائي 200 جنيه، ومن الصف الأول الإعدادي وحتى الثالث الإعدادي والثانوي 500 جنيه.وتابع، أن الحالات المعفاة من المصروفات الدراسية هي المستحقين لتكافل وكرامة وأبناء المسجونين بعد إجراء بحث اجتماعي وأبناء المرأة المعيلة وأبناء المهجورة، وفق مستندات تقدمها ولي الأمر بذلك، أيضا أبناء مصابي الثورة والشهداء والمتقدمين لمدارس صديقة الفتيات وأبناء مدارس التعليم المجتمعي والطلاب الملتحقين الناجحين من مدارس محو الأمية.وأكد مدير تعليم المنيا أنه لا علاقة بين توزيع الكتب ودفع المصروفات الدراسية، لافتا لوجود تخفيض لأبناء العاملين في التربية والتعليم.